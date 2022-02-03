Путин перечислил любимые виды спорта

Президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая рассказал о своих любимых видах спорта. Текст беседы опубликован на сайте Кремля.

Он признался, что любит не только хоккей и горные лыжи, на которых он старается кататься при любой возможности. «Люблю биатлон, фигурное катание, где наши спортсмены традиционно очень сильны. Интересуюсь прыжками на лыжах с трамплина», — перечислил он. При этом российский лидер посетовал, что из-за нехватки времени смотрит соревнования только по телевизору.

В сентябре 2021 года Путин рассказал, что оставил тренировки по боксу и ушел в борьбу после того, как ему сломали нос. На встрече со спортсменами-олимпийцами в Кремле он вспомнил, что получил травму на третьей-четвертой тренировке. По его словам, тогда он не стал обращаться к врачам, хотя до носа невозможно было дотронуться.

Российский президент является мастером спорта СССР по дзюдо и самбо, а также обладает званием «Заслуженного тренера России по самбо» и орденом Международной федерации плавания. Согласно сведениям, опубликованным на сайте Кремля, Путин также увлекается горнолыжным спортом и хоккеем. Российский лидер предпочитает активные виды отдыха — рыбалку, конные прогулки и сплав по реке.