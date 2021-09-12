Путин вспомнил о сломанном носе

Президент России Владимир Путин оставил тренировки по боксу и ушел в борьбу после того, как ему сломали нос. Об этом глава государства рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

«Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос», — вспомнил Путин в беседе со спортсменами-олимпийцами в Кремле. По его словам, тогда он не стал обращаться к врачам, хотя до носа невозможно было дотронуться. Позже будущий президент узнал, что у него перелом.

Ранее глава Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков рассказал, что Путин является разносторонним человеком. Шестаков допустил, что единоборства потеряли «великого спортсмена» в его лице.

Российский президент является мастером спорта СССР по дзюдо и самбо, а также обладает званием «Заслуженного тренера России по самбо» и орденом Международной федерации плавания. Согласно сведениям, опубликованным на сайте Кремля, Путин также увлекается горнолыжным спортом и хоккеем. Российский лидер предпочитает активные виды отдыха — рыбалку, конные прогулки и сплав по реке.