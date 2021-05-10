Президент России Владимир Путин сделал хет-трик за десять минут в матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Sportbox.

Позже глава государства забросил еще одну шайбу. Президент принимает участие в традиционном гала-матче Лиги с участием заслуженных российских хоккеистов, который проходит 10 мая в Сочи в рамках финального этапа турнира.

В декабре 2019-го олимпийский чемпион Виталий Прохоров описал, в каком стиле играет в хоккей президент России. По словам Прохорова, Путин на льду выглядит целеустремленно и всегда старается быть на острие атаки.

Ночная лига была создана по инициативе Путина и ветеранов хоккея в декабре 2011 года. Тогда же президент стал учиться катанию на коньках и заниматься хоккеем под руководством заслуженного мастера спорта и члена «команды легенд» Алексея Касатонова.