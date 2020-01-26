Ветераны ЦСКА отобрали «Кубок Легенд» у спартаковцев

В воскресенье, 26 января, в подмосковном «Лужки.Клубе» завершился шестой розыгрыш «Кубка Легенд», в котором участвовали ветераны столичных клубов ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Крылья Советов», передает корреспондент «Ленты.ру»

Кубок завоевали армейцы, одолевшие в финальном матче победителей прошлогоднего розыгрыша – спартаковцев, во главе с Александром Якушевым, со счетом 7:5.

«Мы все очень ждали этого турнира для того, чтобы вернуть кубок. И это состоялось. Спортивный результат для нас в раздевалке превалирует», – сказал после игры президент компании «Норникель» и глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин, забросивший на турнире две шайбы, выступая за команду ЦСКА.

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По словам Потанина, для настоящих спортсменов всегда важна победа, даже если речь идет о выставочных или товарищеских матчах.

В ходе финала отличились защитник ЦСКА Сергей Федоров, забросивший две шайбы, и вратарь армейцев – Ильдар Мухометов.

Игра проходила на открытом стадионе. «Нам очень повезло с погодой. Снежок шел. Зрители болели и за нас и против нас, – сказал капитан ветеранской команды ЦСКА и автор одного из голов Павел Буре. – Мы рады, что смогли подарить своей игрой праздник для детей на трибунах и всем любителям хоккея».

В матче за третье место победу одержали звезды «Динамо». Они забросили в ворота «Крыльев Советов» на которых стоял 68-летний Геннадий Лапшенков 10 шайб и получили в ответ только четыре.

В команде бело-голубых по итогам турнира особо отметился дебютировавший на кубке Камил Гаджиев, президент Fight Night Global. «Это мечта любого хоккейного болельщика», – отметил он.

Гаджиев забросил четыре шайбы за две игры, как и нападающий «Динамо» Роман Ильин.

В этом году инициатором и организатором «Кубка Легенд» впервые стала любительская Ночная хоккейная лига и это, как отметил глава попечительского совета НХЛ, очень символично, так как подобные состязания, как ничто другое помогают пропагандировать здоровый образ жизни и увлечение спортом.

«Пока у наших звезд, ветеранов хоккея есть желание делиться своей энергией со зрителями кубок не умрет», – добавил Владимир Потанин.

Первый розыгрыш «Кубка Легенд» прошел в 2011 году и был посвящен 65-летию отечественного хоккея. С 2018 года состязание проводится ежегодно при поддержке компании «Норникель».