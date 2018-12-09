Ветераны «Спартака» впервые завоевали хоккейный «Кубок Легенд»

Розыгрыш хоккейного «Кубка Легенд» в подмосковном «Лужки.клуб» завершился победой ветеранов «Спартака», передает корреспондент «Ленты.ру».

В финале состязания они одолели звезд ЦСКА в серии послематчевых буллитов.

«Мы выиграли не просто у какой-то команды, а у суперигроков. Вспомнились былые сражения, эмоции, — сказал автор решающего гола, знаменитый спартаковский форвард Виталий Прохоров. — Хотелось бы особенно поблагодарить организаторов и лично Владимира Потанина. Мы — ветераны — встречаемся, но не в таких условиях и не в таком количестве. Только на лед вышли 80 наших друзей-сверстников и старших товарищей!».

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Армейцы, которых вел Вячеслав Фетисов, впервые уступили «золото» в пятилетней истории турнира. Впрочем команды играли наравне, о чем говорит счет по итогам трех периодов: 4:4. Чтобы поставить точку в матче нехватило и трех первых буллитов.

Весь турнир проходил под открытым небом. К финалу лед основательно засыпало снегом. И во время самой игры за кубок снегопад не прекращался.

«Итог этого турнира каждый год один и тот же — торжество хоккейных традиций. Это праздник для людей собравшихся на трибунах, для ветеранов спорта, — рассказал президент «Норникеля» Владимир Потанин, участвовавший в турнире в качестве нападающего ЦСКА. — С тех пор, как ребята приняли меня в свою хоккейную семью, это и мой праздник».

«Норникель» стал генеральным партнером «Кубка Легенд» в 2016 году, а сам его президент с армейцами — дважды обладателем главного приза.

Третье место в матче со столичным «Динамо» завоевали «Крылья Советов».

В перерыве между играми ветеранов на лед вышли юные воспитанники академии Вячеслава Фетисова: сборные филиалов «Лужки.клуб» и Домодедово.

«С помощью спонсорских средств многие талантливые дети занимеются у нас бесплатно. Это важно, ведь мы тоже выходцы из простых семей, которые в свое время получили шанс проявить себя», — подчеркнул сам Фетисов. Он также поблагодарил Потанина за то, что организованные и поддержанные «Норникелем» состязания помогают и ветеранам спорта поддерживать себя в форме.

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что в Подмосковье стартовал пятый по счету розыгрыш «Кубка Легенд», посвященный столетию со дня рождения легендарного советского тренера Анатолия Тарасова.

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