Ветераны хоккея устроили турнир к столетию Тарасова

В Подмосковье на арене «Лужки.Клуб» стартовал пятый по счету хоккейный розыгрыш Кубка Легенд, передает корреспондент «Ленты.ру».

Турнир приурочен к столетию со дня рождения создателя «красной машины» и одного из самых почитаемых тренеров в истории — Анатолия Тарасова.

В двухдневном состязании на открытом льду участвуют ветераны четырех столичных клубов: ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и «Крылья Советов».

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«Какие тут могут быть впечатления? Живые легенды, — рассказал Владимир Потанин — президент компании «Норникель», ставшей с 2016 года генеральным партнером Кубка. — Вся история хоккея в одном Кубке Легенд. Соприкосновение с выдающимися людьми. Вы видели энтузиазм какой на поле? Видели как они борются? Они по-прежнему молоды и полны сил».

Потанин вспомнил, что с детства болел за команду ЦСКА, воспитанную Тарасовым.

«Возможно именно та красивая, искраметная, победная игра руководимой им сборной заставила меня и многих моих друзей полюбить хоккей», — добавил бизнесмен.

Сам Потанин уже дважды стал обладателем Кубка Легенд в роли нападающего команды ЦСКА.

По итогам двух матчей первого дня армейцы вновь вышли в финал, обыграв «Динамо» со счетом 11:3. В воскресенье ему предстоит игра со «Спартаком», забившем в ворота «Крыльев Советов» девять, а пропустившем всего две шайбы

«Все ребята старались получить удовольствие и, мне кажется, получили его. Много голов забито было, достаточно много интересных, суперпередач», — сказал президент Лиги Легенд мирового хоккея Павел Буре и добавил, что это необычное состязание направлено, главным образом, на поддержание связи между разными поколениями спортсменов и болельщиков.

В перерыве между матчами Буре, ставший сегодня самым результативным нападающим, провел мастер-класс с юными воспитанниками хоккейной академии Вячеслава Фетисова.

Другая звезда советского спорта —Сергей Федоров подчеркнул, что развитие хоккея связано не только с талантливыми детьми, но и с любительским спортом, которым могут заниматься люди разного возраста.

«К примеру, Владимир Потанин посвятил игре уже несколько лет и играет в тот хоккей, который мы — профессионалы—понимаем. И получается у него все лучше и лучше. Поэтому я считаю неважным в каком возрасте человек встанет на коньки», — заключил Федоров.

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