Потанин рассказал о противостоянии любителей и профессионалов в хоккее

В игре с профессионалами хоккеистам-любителям главное оказать «ну хоть какое-то достойное сопротивление». Об этом рассказал «Ленте.ру» председатель Попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин, сыгравший за сборную лиги против команды «Легенды хоккея» в Сочи.

«Борьба есть, накал есть, зрители болеют, кричат. Вот на меня посмотрите. Видите, я весь в борьбе. Эмоции — во! Такие матчи нужны всем: участникам, зрителям, тем, кто по телику смотрит, — поделился глава «Норникеля» своими эмоциями в перерыве между вторым и третьим периодами. — Преимущество легенд очевидно, и оно всегда будет, но любители должны биться. Мы бьемся. Вам на радость».

Гала-матч завершился со счетом 12:7 в пользу «Легенд хоккея». Причем 5 из 12 шайб за команду победителей забил президент России Владимир Путин.

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Матч стал финалом VII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд, посвященного 45-летнему юбилею Суперсерии СССР — Канада. Потанин был одним из тех, кто смотрел телевизионные трансляции этих игр. «В те времена я болел за "Динамо", поэтому моим кумиром был Александр Мальцев. А одновременно я, конечно же, переживал и симпатизировал Валерию Харламову», — вспоминает бизнесмен.

По словам главы «Норникеля», многие ветераны хоккея сегодня, при финансовой поддержки компании, получают пенсии и гранты, имеют возможность играть перед публикой на таких турнирах, как «Кубок Легенд», «Лига легенд мирового хоккея». «Мы вообще считаем, что, пока наши легенды в строю, пока их страна видит, это, как президент сказал, очень мощный импульс для здорового образа жизни для всех», — пояснил Потанин.

Ежегодно «Норникель» выделяет на спорт несколько миллиардов рублей. При этом акцент делается именно на массовые любительские увлечения различными командными играми.

Слишком погруженных в интернет и гаджеты детей взрослые, по мнению бизнесмена, должны вовлекать в спорт собственным примером. «Если сам сидишь с пивом и газетой на кресле, кто же тебе поверит», — отметил он.

Но, кроме энтузиазма, для развития детского и любительского спорта в целом необходимы инфраструктура, опытные тренеры. Победители Ночной хоккейной лиги в Сочи, к примеру, получают гранты на 100 миллионов рублей для строительства ледовых арен в своих регионах.

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