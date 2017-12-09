Спорт
 
«Лента.ру» теперь в Telegram. Без спама и SMS. Подписывайтесь!→
Последние новости
Конашенков рассказал о бегстве F-22 от Су-35С
Украинцев объявили спасителями Польши
В США после баскетбольного матча расстреляли школьниц
В МОК придумали способ отделить спорт от политики
Американец возликовал из-за снега и стал звездой соцсетей
Умирающий от голода тощий белый медведь ужаснул пользователей сети
Бесполый ребенок-русалка пожил четыре часа и умер

Завершились полуфиналы Кубка Легенд по хоккею

Перейти в «Мою Ленту»

В подмосковном «Лужки.клубе» завершились полуфиналы Кубка Легенд-2017, в котором выступают ветераны российского хоккея, бизнесмены и политики. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В первом поединке легенды московского «Спартака» (Виталий Прохоров, Виктор Шалимов, Илья Бякин и другие) обыграли коллег из «Динамо» со счетом 6:3. Во втором полуфинальном матче ветераны ЦСКА (Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Игорь Ларионов, Александр Могильный) оказались сильнее сборной Московской области. Встреча завершилась со счетом 11:3.

Более одной шайбы оформили сразу же несколько игроков армейцев — Буре, Ларионов и Андрей Коваленко. Две шайбы забросил президент «Норникеля» Владимир Потанин — постоянный игрок Ночной хоккейной лиги и главный спонсор турнира.

В перерыве между матчами состоялся мастер-класс для начинающих хоккеистов. В роли тренеров выступили Валерий Каменский, Павел Буре, Вячеслав Фетисов и Александр Могильный. «Здесь действует филиал академии Фетисова, отличительной чертой которой является тот факт, что заниматься могут дети из малообеспеченных семей. Для них закупается инвентарь. Мы поддерживаем академию, а сам Фетисов посвящает свое время и талант малышам и подросткам», — сказал Потанин.

После матча Потанин согласился поговорить с журналистами. По его словам, игра доставляет ему настоящее удовольствие. «Изнутри на игру смотреть гораздо сложнее, потому что времени просто нет ни на что. Мастера настолько все делают быстро, что даже не успеваешь понять, как они все это делают. Но когда понимаешь, то получаешь настоящее удовольствие от происходящего. Думаю, обе команды подарили зрителям замечательное зрелище», — заявил президент «Норникеля».

Фонд «Ночная хоккейная лига», где Потанин возглавляет попечительский совет, уже второй год осуществляет программу поддержки ветеранов советского хоккея и членов их семей. Деньги на программу выделяет «Норникель» — 50 миллионов рублей ежегодно. Сам Потанин объяснил это так: «Спортивное будущее невозможно без уважения к прошлому. Второй момент — это массовость спорта. Работая во главе попечительского совета Ночной хоккейной лиги, я стараюсь сделать спорт массовым. Если массовым станет и детский спорт, то у нас будут расти таланты. Мы также поддерживаем футбол, мини-футбол, баскетбол, керлинг, горные лыжи. Но главное для нас — это спортивные традиции, которые должны сохраняться».

В финале соревнования встретятся «Спартак» и ЦСКА. Матч состоится 10 декабря на открытом льду «Лужки.клуба». Армейцы являются действующими обладателями Кубка Легенд.

Турнир проводится с 2011 года. В соревнованиях традиционно принимают участие звезды отечественного хоккея прошлых лет. Партнером Кубка Легенд является компания «Норникель».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Спорт09:44 8 декабря

В мясо

Униженный «Спартак» и боевой ЦСКА. Русские в Европе обнадеживают, но ненадолго
03:29 8 декабря

Усманов написал открытое письмо президенту МОК

17:25Сегодня

В МОК придумали способ отделить спорт от политики

08:5830 ноября

Макларен призвал МОК применить к России коллективные санкции

Спорт00:03 8 декабря
Антон Шипулин

Недострел

Российские биатлонисты снова провалились. Насколько все плохо?
14:02Сегодня

Тренера сборной Канады по горным лыжам посадили за педофилию и насилие

15:21Сегодня

Капитан «Спартака» прокомментировал крупнейшее поражение в истории клуба

09:49Сегодня

Захотевший стать россиянином Мэйуэзер попросил у Кадырова дом в Грозном

Спорт00:1027 ноября

Кровь и футбол

Мафия захватила главный клуб Италии и подсадила Марадону на кокаин
12:33Сегодня

Российские саночники единогласно решили участвовать в Олимпиаде-2018

10:2530 ноября

Руни забил лучший мяч в карьере

23:59 8 декабря

Чемпион мира по биатлону посочувствовал отстраненным от Олимпиады россиянам

Россия
Нажал на газ
Зачем Путин вывез на Север министра из жаркой Саудовской Аравии
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
Артур, Лурьяна, Дмитрий и Алина Алфимовы«На моем месте должна была быть другая»
Что делать, когда ребенок родился больным, а муж стал инвалидом
Москвичи пожаловались на «адский запах» квашеной капусты
Женщину застрелили в грудь в московском подъезде
Самый богатый депутат Госдумы вызвал интерес Поклонской
В ДТП в Якутии погибли девять человек
Все материалы
Мир
Кровавый конвейер
На Гаити круглый год режут и свежуют скот
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Югославская кровь
Кто стрелял, резал и сеял смерть во время страшной войны на Балканах
Россию обвинили в ведении «прохладной войны»
В США после баскетбольного матча расстреляли школьниц
Трамп одобрил новые санкции в отношении России
Трамп присвоил США победу в двух мировых войнах и похвалил себя за обстрел Сирии
Все материалы
Бывший СССР
«С ядерной кнопкой все будет в порядке»
Кто поставил жирную точку в истории СССР
Украинцев объявили спасителями Польши
Крыша едет: в Киеве задержали Михаила Саакашвили
Политика обвиняют в работе на Кремль, его сторонники дерутся с полицией
Тимошенко вступилась за Саакашвили и призвала Порошенко не позорить Украину
Украинский депутат вылизал тарелку и рассказал о традициях
Ненавистницу русскоязычных украинцев обвинили в работе на Москву
Саакашвили решил бессрочно поголодать
Все материалы
Экономика
Чистый товар
Какие порошки тестируют на людях
Чистый результат
Эксперты не выявили на предприятии «Росатома» источника выброса рутения-106
Клиенты Сбербанка столкнулись с третьим за неделю сбоем в работе
В Москве пройдет мастер-класс по использованию «дальневосточных гектаров»
Лучшие из будущих
Названы победители конкурса пилотов для Sukhoi Superjet 100
Россию неоправданно назвали самой пьющей страной мира
Apple купит Shazam
Все материалы
Силовые структуры
«Не жалеть ни женщин, ни детей, ни стариков»
Беспощадная банда «Тяп-Ляп» заставила вздрогнуть весь Советский Союз
«Сколько убила, я не считала»
«Ростовские амазонки» жили разбоем и убивали полицейских
«Закроют меня — другие продолжат»
Бывший полицейский разоблачал коллег и теперь рискует сесть
ОМОН обрушился на петербургские кабаки
Норильский грабитель удовлетворился двумя тюбиками зубной пасты
Силовики ликвидировали троих боевиков в Ставрополе
В Ставрополе обезврежены трое боевиков
Все материалы
Наука и техника
Япона вошь
Названы лучшие игры года
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Гены решают
Почему мужчины рождаются геями
В МГУ посмотрели на загадочные щупальца
Россия подготовит мощное оружие против США
Опровергнута популярная гипотеза происхождения человека
SpaceX запустит два казахстанских спутника
Все материалы
Спорт
В мясо
Униженный «Спартак» и боевой ЦСКА. Русские в Европе обнадеживают, но ненадолго
Антон ШипулинНедострел
Российские биатлонисты снова провалились. Насколько все плохо?
В МОК придумали способ отделить спорт от политики
Завершились полуфиналы Кубка Легенд по хоккею
Тренера сборной Канады по горным лыжам посадили за педофилию и насилие
Капитан «Спартака» прокомментировал крупнейшее поражение в истории клуба
Захотевший стать россиянином Мэйуэзер попросил у Кадырова дом в Грозном
Все материалы
Культура
Вскрылись
Чилийская художница разгадывает тайны прошлого по венам
Ее тело — ее дело
Спайк Ли дебютировал на телеэкранах с сериалом о пансексуальной черной художнице
«А вас я попрошу остаться»
Леонид Броневой скончался в возрасте 88 лет
Дзюдоист-депутат оправдался за книгу с названием как у Гитлера
Раскрыто предсмертное желание Броневого
Установлена точная причина смерти 21-летнего рэпера Lil Peep
Названа причина смерти Леонида Броневого
Все материалы
Интернет и СМИ
Бесконечное умиление
У них кривые челюсти и не хватает лап, но это не мешает им быть звездами сети
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Японистика всякая
Пытки током, удушье и караоке-мастурбация. Это не ад, а азиатское телевидение
Умирающий от голода тощий белый медведь ужаснул пользователей сети
Telegram подал на ФСБ в Верховный суд
В сети добились ответа на вечный вопрос о верхних полках в поезде
Такса попыталась скрыть свою глупость и стала мемом
Все материалы
Ценности
Глубоко фиолетово
Самый модный цвет года покорил Рианну и полюбился британской королеве
«Бабушкина жилетка» стала одним из главных трендов в одежде
В мертвых найках
Москва помешалась на кроссовках, а ушлые подростки на этом зарабатывают
Пошлое платье Бьорк поразило грузинских фанатов
Елизавета II выбрала странный образ для встречи с африканцами
Топовые дизайнеры раскрыли секрет свадебных туфель невесты принца Гарри
Представлена косметика цвета зимнего солнца
Все материалы
Путешествия
В Марокко — дымить
Туристы рвутся в африканский рай ради дешевых наркотиков
Путь далек лежит
Как совершить путешествие без неприятных последствий
В Венесуэле появится семизвездочный отель
Грузия подсадит туристов на марихуану
Отели приютили голливудских погорельцев
Курортный остров со страшным названием продадут за биткоины
Таможенники нашли в чемодане грузинку
Все материалы
Из жизни
В туалет или в морг?
Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
Olivia BudgenСила земли
Кто и зачем борется с раком сырыми овощами и кофейными клизмами
Британцы придумали антипохмельный завтрак
Бесполый ребенок-русалка пожил четыре часа и умер
Британка прославилась созданием новогодних игрушек с прахом умерших
Премьер-министр Австралии разыскал создателя радужного вязаного велосипеда
Все материалы
«Кроссоверы», которые мы заслужили
Смертельная битва Lada Vesta SW Cross, Kia Rio X-Line и Renault Sandero Stepway
Невероятные стартапы, которые изменят жизнь водителей
Автомат по продаже машин, встроенный алкотестер и так далее
Тест: кто ездил на иномарках в СССР
Кто рассекал по Стране Советов на «Мерседесах»?
Бронированные монстры
8 бронированных машин, от вида которых падает челюсть
Хардкорный Lotus Exige проехал Нюрбургринг медленнее Honda Civic и VW Golf
Редкий суперкар Lexus почти без пробега продадут на аукционе
Британцы сделают из Land Rover Defender шестиколесный «полукабриолет»
Все материалы
«Надо сразу прощаться, ведь жизнь проходит»
Квартирный вопрос довел пенсионеров до развода
Вы сняли, вас сняли
Мир охватила эпидемия секс-скандалов из-за арендованных квартир
Панельная романтика
Помните ли вы здания из лучших советских фильмов: тест
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
В Набережных Челнах квартиру продали шесть раз вместе с пенсионеркой
Новую программу ипотеки для семей запустят в 2018 году
Жилой дом в Новой Зеландии подбросили на пустырь
Все материалы