Завершились полуфиналы Кубка Легенд по хоккею

В подмосковном «Лужки.клубе» завершились полуфиналы Кубка Легенд-2017, в котором выступают ветераны российского хоккея, бизнесмены и политики. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В первом поединке легенды московского «Спартака» (Виталий Прохоров, Виктор Шалимов, Илья Бякин и другие) обыграли коллег из «Динамо» со счетом 6:3. Во втором полуфинальном матче ветераны ЦСКА (Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Игорь Ларионов, Александр Могильный) оказались сильнее сборной Московской области. Встреча завершилась со счетом 11:3.

Более одной шайбы оформили сразу же несколько игроков армейцев — Буре, Ларионов и Андрей Коваленко. Две шайбы забросил президент «Норникеля» Владимир Потанин — постоянный игрок Ночной хоккейной лиги и главный спонсор турнира.

В перерыве между матчами состоялся мастер-класс для начинающих хоккеистов. В роли тренеров выступили Валерий Каменский, Павел Буре, Вячеслав Фетисов и Александр Могильный. «Здесь действует филиал академии Фетисова, отличительной чертой которой является тот факт, что заниматься могут дети из малообеспеченных семей. Для них закупается инвентарь. Мы поддерживаем академию, а сам Фетисов посвящает свое время и талант малышам и подросткам», — сказал Потанин.

После матча Потанин согласился поговорить с журналистами. По его словам, игра доставляет ему настоящее удовольствие. «Изнутри на игру смотреть гораздо сложнее, потому что времени просто нет ни на что. Мастера настолько все делают быстро, что даже не успеваешь понять, как они все это делают. Но когда понимаешь, то получаешь настоящее удовольствие от происходящего. Думаю, обе команды подарили зрителям замечательное зрелище», — заявил президент «Норникеля».

Фонд «Ночная хоккейная лига», где Потанин возглавляет попечительский совет, уже второй год осуществляет программу поддержки ветеранов советского хоккея и членов их семей. Деньги на программу выделяет «Норникель» — 50 миллионов рублей ежегодно. Сам Потанин объяснил это так: «Спортивное будущее невозможно без уважения к прошлому. Второй момент — это массовость спорта. Работая во главе попечительского совета Ночной хоккейной лиги, я стараюсь сделать спорт массовым. Если массовым станет и детский спорт, то у нас будут расти таланты. Мы также поддерживаем футбол, мини-футбол, баскетбол, керлинг, горные лыжи. Но главное для нас — это спортивные традиции, которые должны сохраняться».

В финале соревнования встретятся «Спартак» и ЦСКА. Матч состоится 10 декабря на открытом льду «Лужки.клуба». Армейцы являются действующими обладателями Кубка Легенд.

Турнир проводится с 2011 года. В соревнованиях традиционно принимают участие звезды отечественного хоккея прошлых лет. Партнером Кубка Легенд является компания «Норникель».