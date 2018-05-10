Юных российских хоккеистов со всей страны будут обучать в Сочи по-новому

В детском образовательном центре «Сириус» в Сочи заработал новый тренировочный хоккейный центр, оснащенный уникальным оборудованием и собственной научной спортивной лабораторией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Здесь построили две хоккейные беговые дорожки с вращающимися полотнами из пластикового льда — одни из самых больших в мире. С помощью такого тренажера спортсмены учатся точнее бросать шайбу в движении.

Центр в день открытия, 10 мая, посетили президент России Владимир Путин и глава «Норникеля» Владимир Потанин — компания оказала финансовую поддержку проекту. Экскурсию для них провела руководитель «Сириуса» Елена Шмелева.

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«Было построено сооружение к Олимпиаде, которое хотели разобрать и перевести в другой регион, опасаясь, что оно не будет востребовано, — рассказал Владимир Потанин. — А сейчас там два катка, на которых занимаются одновременно более сотни хоккеистов и пятьдесят фигуристов. Вокруг тренажерные залы, оборудование самое современное».

По его словам, в центре теперь одновременно могут заниматься восемь хоккейных команд, не мешая друг другу.

Задачами лаборатории центра станет помощь тренерам во внедрении передовых технологий в процесс подготовки ребят к состязаниям, а самим спортсменам — в быстром укреплении физической формы и освоении техники игры. «Плюс там ведется большая научная работа, собираются данные об игроках, о том, как они тестируются», — добавил Потанин.

Кроме уникальных хоккейных беговых дорожек, к услугам юношей и девушек большая бросковая зона, современные тренажерные залы, зона для занятий кроссфитом, методические кабинеты.

Новый центр создавался с расчетом на привлечение лучших экспертов-преподавателей к работе с юными дарованиями со всей страны. При этом с собой ребятам практически ничего вести не потребуется, так как здесь уже есть весь необходимый тренировочный инвентарь, своя мастерская для ремонта и подгонки экипировки.

Такая тренировочная площадка, по мнению главы «Норникеля», позволит «Сириусу», как отечественному образовательному бренду, продвинуться не только на российском, но и на международном уровне.

Комплекс расположился в здании рядом с ледовой ареной «Шайба». Во время сочинской Олимпиады и Паралимпиады в 2014 году здесь тренировались лучшие спортсмены мира. После открытия образовательного центра для талантливых российских школьников решено было передать сооружение ему. И с 2015-го в «Сириусе» уже побывали юные хоккеисты и фигуристы со всей страны.

В 2016-м в здании начали реконструкцию: соорудили новую систему вентиляции, заменили полы. Отдельное внимание было уделено пожарной безопасности.

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