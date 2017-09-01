Путин посоветовал школьникам быстрее определяться с амбициями

Президент России Владимир Путин призвал школьников определяться с профессией как можно раньше. В пятницу, 1 сентября, он выступил на открытом уроке под названием «Россия, устремленная в будущее» в Ярославле, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

«Очень надеюсь, что вы сможете сделать этот выбор, сможете сделать его, не откладывая, потому что чем раньше вы это сделаете, тем лучше», — сказал глава государства, пояснив, что так у молодых людей будет «больше времени для совершенствования».

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Президент отметил, что нынешние школьники могли бы помочь определить дальнейший вектор развития страны, написав сочинение на тему, созвучную названию открытого урока, — «Россия, устремленная в будущее». «Чтобы посмотреть в целом, как мы должны двигаться, куда мы должны развиваться», — пояснил он.

Путин таким образом предложил ребятам «посмотреть на то, какой они видят нашу страну на рубеже 40-50-х годов» XXI века.

21 июля российский лидер пообщался с воспитанниками образовательного центра «Сириус» для одаренных детей в Сочи. Трансляция так называемого «Недетского разговора» велась на телеканале НТВ. В частности, Путин рассказал подросткам о трех главных ценностях в жизни, наиболее повлиявшем на его жизнь событии и умении справляться с агрессией.

Президент каждый год посещает школы в День знаний. В 2016-м он общался с учащимися во Владивостоке, в 2015-м — с воспитанниками «Сириуса».