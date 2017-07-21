Девочка поставила президента «в сложное положение» вопросом о потрясении

Российский президент Владимир Путин назвал распад Советского Союза событием, которое оказало на него самое большое влияние в жизни. Об этом он рассказал воспитанникам Образовательного центра «Сириус» в Сочи в пятницу, 21 июля. Трансляция встречи ведется на сайте телеканала НТВ.

Соответствующий вопрос главе государства задала девочка по имени Алиса. После недолгой паузы Путин признался, что ребенку удалось «поставить его в какое-то сложное положение».

«Пожалуй, не было такого, чтобы раз — и изменило мою жизнь, — рассуждал президент. — Все-таки, наверное, развал Советского Союза».