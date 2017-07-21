Путин объяснил отказ от зонта в дождливое 22 июня

Президент России Владимир Путин в ходе общения с воспитанниками образовательного центра «Сириус» объяснил, почему отказался от зонта при возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня. Беседу главы государства с детьми транслирует телеканал НТВ во «ВКонтакте».

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По словам Путина, ему даже в голову не пришло, что можно как-то иначе себя повести. «Я считаю, что это нормально. Не сахарные, не растаем», — сказал он.

Президент также отметил, что не считает, что кто-то нарушил протокол, раскрыв зонты. «Особенно это касается женщин (...). Они должны как бы поберечь себя и выглядеть прилично», — пояснил глава государства.

В этом году в День памяти и скорби, 22 июня, Путин традиционно возлагал венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Во время церемонии начался ливень, однако глава государства отказался от зонта и продолжил стоять с непокрытой головой. Поведение российского лидера положительно оценили в социальных сетях, запустив там флешмоб с хештегом #мойпрезидент.