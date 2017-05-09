Путин почтил память павших в Великой Отечественной войне солдат

Президент России Владимир Путин почтил память воинов, павших в Великой Отечественной войне, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве. Об этом во вторник, 9 мая, сообщает «Интерфакс».

В церемонии возложения венка в Александровском саду также принял участие президент Молдавии Игорь Додон, который ранее присутствовал на Параде Победы. Помимо первых лиц, при возложении венка присутствовали ветераны, глава российского правительства Дмитрий Медведев и некоторые члены кабинета министров.

Глава российского государства почтил память погибших минутой молчания, завершил церемонию гимн России и марш роты Почетного караула.

Ранее на Красной площади прошел военный парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие порядка 10 тысяч военных и 114 единиц наземной техники. В этом году авиационную часть парада отменили из-за плохих погодных условий.

В ходе Парада Победы Путин поздравил россиян с праздником 9 Мая. В своей речи он отметил, что нет, не было и не будет силы, которая могла бы поработить российский народ, а участникам Великой Отечественной войны никогда не будет стыдно за нынешних жителей страны.