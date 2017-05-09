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Парад Победы начался на Красной площади в Москве

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Военный парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начался на Красной площади в Москве. Видеотрансляция доступна на сайте ТАСС.

В этом году в мероприятии принимают участие порядка 10 тысяч военных, 114 единиц наземной техники и 72 единицы авиации. Возглавлять воздушную колонну будет самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четырех Ми-8. Известно, что большинство летчиков, участвующих в Параде Победы, прошли военные действия в Сирии и отмечены высокими госнаградами.

Впервые на Красную площадь выйдут участники военно-патриотического движения «Юнармия». Также в праздничном шествии будет представлена арктическая техника.

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