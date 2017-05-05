Арктическую технику впервые покажут на параде 9 Мая

Арктическая техника впервые будет представлена на Параде Победы в Москве. Об этом сообщили в конструкторском бюро приборостроения имени академика Шипунова, сообщает ТАСС.

В частности, участие в параде примет зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА», разработанный для Крайнего Севера.

«Эта техника способна выполнять задачи по обеспечению безопасности России в сложных климатических условиях Арктики при полном отсутствии дорог и удаленности от баз обеспечения. Узнать "северян" на параде можно будет по "холодной" раскраске», — рассказали представители тульского оружейного предприятия.

В апреле Минобороны показало новую арктическую военную базу «Арктический трилистник». На ней в течение полутора лет могут жить свыше 150 военнослужащих. Осмотреть базу приезжал президент Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.

В феврале российские военные и представители промышленности начали испытания новых образцов вооружения и специальной техники в арктических условиях.