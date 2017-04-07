Российский радиационный корабль вывезет отходы из Арктики

Универсальный морской корабль INF-2 вывезет радиоактивные отходы из Арктики, сообщает газета «Известия». Судно доставит арктическим бригадам Министерства обороны РФ продовольственные запасы и технику.

Судно INF-2 разработано Крыловским государственным научным центром. Его строительство начнется в 2020 году.

«Сейчас решается вопрос, кто станет заказчиком сухогруза. Изначально судно проектировалось под задачи перевозки отработанного ядерного топлива в интересах "Росатома". Но по своим возможностям понравилось военным. Возможно, что для его эксплуатации будет создан консорциум из "Росатома" и Минобороны», — рассказал главный конструктор Владимир Шлячков.

Длина однопалубного теплохода составит 140 метров. Благодаря этому, судно сможет проходить через все шлюзовые камеры на внутренних судоходных линиях. Корабль относится к классу «река-море»: он может проходить по Северному морскому пути и заходить в реки. В его носовой части будет расположена обтекаемая ходовая рубка авиационного типа, под которой будет находиться машинное отделение.

Позади рубки расположились два грузовых трюма, в которых можно перевезти до 70 транспортных контейнеров с отработанным ядерным топливом. Верхняя палуба приспособлена для перевозки контейнеров или техники.

По подсчетам Русского географического общества, проведенным в 2016 году, на ликвидацию последствий загрязнений в Арктике уйдет от 10 до 15 лет.

Утилизация отходов в Арктике идет по плану, разработанному в 2011 году Минприроды совместно с НИИ «Совет по изучению производительных сил». Программа рассчитана до 2025 года.