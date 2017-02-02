Мурманские власти доработают закон об отходах в Арктике

Минприроды Мурманской области занялись доработкой законодательства о запрете захоронений отходов в Арктике. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, предлагается поднять цены и тарифы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе, а также помочь соседним северным областям в увеличении мощностей по утилизации этих отходов.

В ведомстве считают, что проект закона о запрете захоронения отходов в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ), подготовленный Госдумой, нуждается в доработке: должны быть установлены специальные требования к организации переработки и транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) в населенных пунктах, входящих в АЗРФ.

В Минприроды предлагают увеличить предельный срок накопления отходов в арктической зоне с 11 до 36 месяцев. По их мнению, это создаст условия для «формирования экономически выгодных транспортных партий».

Помимо этого, в ведомстве будут добиваться установления особого порядка получения субсидий из федерального бюджета, с помощью которых в области и, шире, во всей АЗРФ, планируется организовать эффективную систему транспортировки и утилизации ТКО.

Федеральные и региональные власти северных регионов и ранее задумывались о чистоте Арктики — в ноябре прошлого года стало известно, что на очистку Земли Франца-Иосифа будет выделено 700 миллионов рублей.

Глава Минприроды России Сергей Донской тогда заявил, что очищение Арктики — одно из главных приоритетов ведомства.

По подсчетам Русского географического общества, проведенным в 2016 году, на ликвидацию последствий загрязнений в Арктике уйдет от 10 до 15 лет.