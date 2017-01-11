Нацпарк «Русская Арктика» очистят от мусора за лето

В национальном парке «Русская Арктика» летом возобновят работы по расчистке загрязнений, сообщается на сайте парка.

«В течение летнего сезона подрядчику предстоит выполнить очистку загрязненных участков островов архипелага Земля Франца-Иосифа (ЗФИ). Одновременно на территории ЗФИ будет проведено геоэкологическое обследование с целью актуализации данных по массе накопленного экологического ущерба на островах архипелага», — говорится в сообщении нацпарка.

Отмечается, что работы по ликвидации кологического ущерба на островах архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, проводилась с 2012 по 2015 годы. За это время с территории «Русской Арктики» было собрано более 42 тысяч тонн отходов, проведена техническая рекультивация 349 нектаров земель.

В 2016 году в Русском географическом обществе подсчитали, что на ликвидацию последствий загрязнений в Арктике потребуется как минимум 10-15 лет.