Остров Виктория планируют присоединить к «Русской Арктике»

Остров Виктория может присоединиться к национальному парку «Русская Арктика». Необходимые для этого работы уже начались. Об этом «Ленте.ру» рассказала заместитель директора по научной работе национального парка кандидат биологических наук Мария Гаврило.

«Да, документы сейчас подаются на согласование. Это не новый проект, он давно обсуждается. Документы от нас, обосновывающие необходимость расширения, составлены», — сказала ученый.

Она также отметила, что в настоящее время в «Русской Арктике» проводятся работы по созданию буферных зон на территориях Новой Земли и Земли Франца-Иосифа.

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«Это некий участок с более мягким режимом — переходной зоной с более строго охраняемой территории на территорию, которая может быть подвержена сельскохозяйственному использованию», — сказала Гаврило.

Национальный парк «Русская Арктика» создан 15 июня 2009 года и включает в себя северную часть острова Северный архипелага Новая Земля с прилегающими островами. Постановлением правительства России территория заказника «Земля Франца-Иосифа» была включена 25 августа 2016 года в границы национального парка «Русская Арктика».