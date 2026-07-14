Иран подтвердил атаку на два танкера в Ормузском проливе

КСИР сообщил об атаке на два танкера, пытавшихся пройти через Ормузский пролив

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об атаке на два танкера в Ормузском проливе. Заявление корпуса приводит агентство Fars.

«Два супертанкера, которые поддались на провокацию США, отключили системы навигации и, игнорируя многочисленные предупреждения центра безопасности Ормузского пролива, подвергли риску судоходство в этом районе и предпочли пройти по минному полю, были поражены и выведены из строя», — заявили в КСИР.

Ранее об атаке Ирана на два нефтяных танкера в Ормузском проливе сообщило Минобороны ОАЭ. Таким образом, КСИР подтвердил сообщение министерства.

По данным Минобороны ОАЭ, суда двигались в территориальных водах Омана. Жертвой атаки стал один член экипажа индийского происхождения, еще восемь пострадали, среди них шестеро индийцев и двое украинцев. Четверо из них получили серьезные ранения.