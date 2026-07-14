Несколько человек пострадали при атаке Ирана на два нефтяных танкера в Ормузском проливе

Минобороны ОАЭ: Иран атаковал два нефтяных танкера в Ормузском проливе

Иран атаковал крылатыми ракетами два нефтяных танкера в Ормузском проливе, принадлежащих Объединенным Арабским Эмиратам. Об этом сообщило Минобороны ОАЭ в соцсети X.

Отмечается, что суда двигались в территориальных водах Омана. В результате происшествия жертвой стал один член экипажа индийского происхождения, еще восемь пострадали, среди них шестеро индийцев и двое украинцев. Четверо из них получили серьезные ранения.

На борту танкеров вспыхнули пожары. Минобороны ОАЭ осудило нападения, заявив, что они представляют собой серьезное нарушение международного права, угрожающее безопасности и стабильности в регионе.

Ранее сообщалось, что Иран атаковал беспилотниками объекты США в Кувейте.

