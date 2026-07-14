Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:51, 14 июля 2026Мир

Несколько человек пострадали при атаке Ирана на два нефтяных танкера в Ормузском проливе

Минобороны ОАЭ: Иран атаковал два нефтяных танкера в Ормузском проливе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетМинобороны

Фото: Globallookpress.com

Иран атаковал крылатыми ракетами два нефтяных танкера в Ормузском проливе, принадлежащих Объединенным Арабским Эмиратам. Об этом сообщило Минобороны ОАЭ в соцсети X.

Отмечается, что суда двигались в территориальных водах Омана. В результате происшествия жертвой стал один член экипажа индийского происхождения, еще восемь пострадали, среди них шестеро индийцев и двое украинцев. Четверо из них получили серьезные ранения.

На борту танкеров вспыхнули пожары. Минобороны ОАЭ осудило нападения, заявив, что они представляют собой серьезное нарушение международного права, угрожающее безопасности и стабильности в регионе.

Ранее сообщалось, что Иран атаковал беспилотниками объекты США в Кувейте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Прямо сейчас им крепко надирают задницы». Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране
    Россиянам рассказали о новых правилах онлайн-продажи товаров
    В России назвали самый подешевевший за месяц продукт
    Трамп допустил сделку с Ираном
    София Вергара в бикини отпраздновала 54-летие
    Трамп высказался о готовности подписать ужесточение санкций против России
    Президент Сербии заявил о серьезном вооружении Украины европейскими странами
    США предупредили о рисках передачи Украине лицензии на Patriot
    Трамп назвал цель ударов по Ирану
    В России оценили действия «коалиции желающих» по Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok