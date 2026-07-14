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00:26, 14 июля 2026Мир

Иран атаковал объекты США в Кувейте

Press TV: Иран нанес удары беспилотниками по американским объектам в Кувейте
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Jamal Awad / XinHua / Global Look Press

Иран атаковал беспилотниками объекты США в Кувейте. Об этом сообщил телеканал Press TV.

«В ответ на неоднократные атаки со стороны США иранская армия нанесла удары дронами-камикадзе по системам связи американских военных, топливным резервуарам, системе противовоздушной обороны Patriot, диспетчерской вышке и складу боеприпасов в Кувейте», — сказано в сообщении.

Также указывается, что в ответ на атаки США иранский флот нанес удар крылатыми ракетами по американскому судну.

Ранее президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране. Позднее он заявил, что Соединенные Штаты готовятся нанести удар по ядерному объекту Ирана в Натанзе. Трамп также допустил ликвидацию представителей иранских властей.

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