Трамп рассказал о планах США ударить по ядерному объекту Ирана

Трамп заявил, что США намерены ударить по ядерному объекту Ирана в Натанзе

Соединенные Штаты готовятся нанести удар по ядерному объекту Ирана в Натанзе. О соответствующих планах рассказал американский лидер Дональд Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

«Мы сделаем это. Мы разнесем "Гору Кирка". Передайте иранцам, чтобы они готовились», — сказал президент США, комментируя ситуацию вокруг Ирана. Ранее некоторые издания сообщали, что иранцы якобы возобновили работы на этом объекте.

В прошлый раз США и Израиль нанесли удар по иранскому комплексу по обогащению урана в Натанзе 21 марта. Иранская сторона сообщила, что радиоактивных утечек в результате атаки не произошло и угроза для населения прилегающих к этому месту районов отсутствует.