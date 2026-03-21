Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:20, 21 марта 2026Мир

США и Израиль нанесли удар по ядерному объекту в Иране

Tasnim: США и Израиль нанесли удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: VANTOR / Reuters

США и Израиль нанесли удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана.

«Обогатительный комплекс имени мученика Ахмади Рошана в Натанзе был атакован сегодня утром», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки не зафиксировано утечек радиоактивных материалов, угрозы для населения прилегающих районов нет.

17 марта сообщалось о падении снаряда на территорию иранской атомной электростанции «Бушер». В Организации по атомной энергии Ирана заявили, что подобные действия противоречат всем международным нормам, которые касаются неприкосновенности военных атак на ядерные объекты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на неожиданное заявление Запада о положении Путина

    Силы ПВО сбили над Россией 668 беспилотников за сутки

    Пенсионерка лишилась накопленных миллионов из-за замены ключей от домофона

    Подростки выпили самодельный напиток и оказались в больнице

    В Иране отреагировали на заявление Трампа о завершении войны

    Капитан сборной Марокко отказался от победы в Кубке африканских наций

    Раскрыта подозрительная схема обмана автосалонов с участием судов в регионах

    В школах введут учебники по языкам республик

    В российском регионе на дорогу сошла лавина высотой с трехэтажный дом

    Захарова высказалась об отказе Германии от российских энергоносителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok