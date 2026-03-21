США и Израиль нанесли удар по ядерному объекту в Иране

Tasnim: США и Израиль нанесли удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе

США и Израиль нанесли удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана.

«Обогатительный комплекс имени мученика Ахмади Рошана в Натанзе был атакован сегодня утром», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки не зафиксировано утечек радиоактивных материалов, угрозы для населения прилегающих районов нет.

17 марта сообщалось о падении снаряда на территорию иранской атомной электростанции «Бушер». В Организации по атомной энергии Ирана заявили, что подобные действия противоречат всем международным нормам, которые касаются неприкосновенности военных атак на ядерные объекты.