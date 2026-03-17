Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:53, 17 марта 2026Мир

Иран сообщил о попадании снаряда на территорию АЭС «Бушер»
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Akbar Nemati / Unsplash

Снаряд упал на территорию иранской атомной электростанции (АЭС) «Бушер», заявили в Организации атомной энергии Ирана. Об этом сообщает Tasnim.

Отмечается, что повреждений и пострадавших нет. В организации заявили, что такие действия противоречат всем международным нормам, которые касаются неприкосновенности военных атак на ядерные объекты и могут иметь необратимые последствия для всего региона, в том числе для стран Персидского залива.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что главные опасения в ситуации вокруг Ирана связаны с АЭС «Бушер». Он подчеркнул, что это действующая атомная электростанция, а подобные объекты должны оставаться неприкосновенными в любых обстоятельствах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok