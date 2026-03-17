Иран сообщил о попадании снаряда на территорию АЭС «Бушер»

Снаряд упал на территорию иранской атомной электростанции (АЭС) «Бушер», заявили в Организации атомной энергии Ирана. Об этом сообщает Tasnim.

Отмечается, что повреждений и пострадавших нет. В организации заявили, что такие действия противоречат всем международным нормам, которые касаются неприкосновенности военных атак на ядерные объекты и могут иметь необратимые последствия для всего региона, в том числе для стран Персидского залива.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что главные опасения в ситуации вокруг Ирана связаны с АЭС «Бушер». Он подчеркнул, что это действующая атомная электростанция, а подобные объекты должны оставаться неприкосновенными в любых обстоятельствах.