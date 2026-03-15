Гросси рассказал о главных опасениях в ситуации с атомной сферой Ирана

Гросси: Главные опасения в ситуации вокруг Ирана связаны с АЭС «Бушер»

Главные опасения в ситуации вокруг Ирана связаны с атомной электростанцией (АЭС) «Бушер». Об этом заявил руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, чьи слова приводит РИА Новости.

«Но мои главные опасения, конечно же, связаны с "Бушером". Это действующая атомная электростанция, а подобные объекты должны оставаться неприкосновенными в любых обстоятельствах», — сказал он.

Гросси также подчеркнул, что подобные объекты не должны подвергаться нападениям.

Ранее стало известно, что МАГАТЭ не выявило в Иране признаков наличия ядерного оружия, однако действующие ограничения на работу инспекторов не дают возможности однозначно подтвердить мирный характер ядерной программы республики.