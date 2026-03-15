Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:42, 15 марта 2026

Гросси рассказал о главных опасениях в ситуации с атомной сферой Ирана

Никита Абрамов
АЭС «Бушер». Фото: Caren Firouz / Reuters

Главные опасения в ситуации вокруг Ирана связаны с атомной электростанцией (АЭС) «Бушер». Об этом заявил руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, чьи слова приводит РИА Новости.

«Но мои главные опасения, конечно же, связаны с "Бушером". Это действующая атомная электростанция, а подобные объекты должны оставаться неприкосновенными в любых обстоятельствах», — сказал он.

Гросси также подчеркнул, что подобные объекты не должны подвергаться нападениям.

Ранее стало известно, что МАГАТЭ не выявило в Иране признаков наличия ядерного оружия, однако действующие ограничения на работу инспекторов не дают возможности однозначно подтвердить мирный характер ядерной программы республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok