23:51, 3 марта 2026Мир

МАГАТЭ не обнаружило у Ирана ядерного оружия

Гросси заявил, что МАГАТЭ не обнаружило у Ирана ядерного оружия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не выявило в Иране признаков наличия ядерного оружия, однако действующие ограничения на работу инспекторов не дают возможности однозначно подтвердить мирный характер ядерной программы республики. Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси в соцсети X.

«Значительные запасы урана, обогащенного почти до уровня, пригодного для ядерного оружия, а также отказ предоставить моим инспекторам полный доступ вызывали серьезную обеспокоенность», — написал он.

Как пояснил Гросси, именно поэтому в предыдущих отчетах подчеркивалось, что до тех пор, пока Тегеран не окажет содействие в решении оставшихся вопросов по гарантиям, МАГАТЭ не сможет подтвердить исключительно мирный характер ядерной программы Ирана.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по секретному центру «Минзадехей» в Иране, который занимается разработкой необходимых для ядерного оружия компонентов. Уточнялось, что инфраструктура была перемещена на подземный объект, защищенный от воздушных ударов.

