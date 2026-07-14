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Забота о себе
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05:00, 14 июля 2026Забота о себе

Мужчины и женщины вспомнили самый неудачный сексуальный опыт

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

Пользователи Reddit назвали сексуальный опыт, который они считают самым неудачным в жизни. Свои истории они рассказали в разделе AskReddit.

Многие комментаторы признались, что для них самым неудачным оказался первый сексуальный опыт.

Мой первый раз, если его вообще можно так назвать. Мы только окончили школу и оказались в самом романтичном месте на свете — на заднем сиденье маминой машины. Он 15 мучительно долгих минут не мог понять, что надо делать, но когда наконец разобрался, к нашей машине подъехал полицейский

Own_Computer496пользователь Reddit

Он лишился девственности со мной. В середине процесса начал напевать испанскую песню. Я не сдержалась и расхохоталась ему в лицо

Queenberry111пользовательница Reddit

Другой мужчина добавил, что чувствовал себя максимально неловко, когда занимался сексом с девушкой, никак не выражавшей свои эмоции.

Я был с девушкой, которая в прямом смысле просто лежала. На ее лице не было никаких эмоций, она не издавала никаких звуков и была неподвижна. Я остановился примерно через 30 секунд и спросил: «Ты в порядке? Хочешь, чтобы я остановился?» Она выглядела крайне растерянной и сказала: «Нет, это круто, продолжай». Так что я просто заставил себя продолжать, но это было невероятно неловко

Unusual-Visual-3537пользователь Reddit
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Парень остановился посреди секса, чтобы рассказать мне, как девушка, с которой он договорился о встрече в приложении для знакомств, не пришла. После этого я думала только о том, что мне надо было поступить так же

Damn-Papiiiiiiпользовательница Reddit

Ранее мужчины назвали самые яркие эротические переживания в жизни. Многие из них рассказали, что чувственные впечатления могут быть связаны не с сексом как таковым, а, например, с наблюдением за взаимоотношениями супружеских пар в быту.

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