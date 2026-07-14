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Из жизни
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05:00, 14 июля 2026Из жизни

Названа сверхъестественная причина победы Англии над Норвегией на Чемпионате по футболу

Ури Геллер заявил, что помог Англии победить Норвегию на Чемпионате мира по футболу
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Sara Lemel / dpa / Globallookpress.com

Знаменитый израильский фокусник Ури Геллер, который прославился умением сгибать ложки «силой мысли», назвал победу сборной Англии над Норвегией на Чемпионате мира по футболу своей заслугой. Об этом пишет Daily Star.

Матч 1/4 финала состоялся 12 июля. В конце первого тайма норвежский вратарь ввел мяч в игру высоким дальним ударом, после чего он спикировал по неожиданной траектории к игроку англичан. Те провели быструю атаку и сравняли счет. Игроки сборной Норвегии сразу же бросились к арбитру, утверждая, что мяч после удара вратаря задел трос камеры, размещенной над полем. Однако после проверки официальные лица ФИФА заявили, что мяч не касался троса. В итоге сборная Англии выиграла матч в добавленное время и вышла в полуфинал.

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В интервью Daily Star Геллер заявил, что причиной произошедшего был он. По его словам, ему удалось «отдать пас с небес» английскому игроку, изменив траекторию полета мяча. «В ФИФА ничего не смогут сделать, потому что не докажут, — сказал фокусник. — А если докажут, то всему миру придется признать мои сверхъестественные способности. Конечно, именно я это сделал».

Геллер добавил, что не только применил свои способности для помощи сборной Англии, но даже написал в соцсетях перед матчем, что собирается сделать это.

Ранее Ури Геллер заявил, что сборная Англии побеждает на Чемпионате мира, потому что он посылает ей позитивную энергию. Кроме того, иллюзионист сказал, что именно он снял с нападающего англичан Гарри Кейна проклятие, наложенное ганским колдуном.

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