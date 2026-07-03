Ури Геллер: Я снял с Гарри Кейна проклятие колдуна из Ганы

Стала известна истинная причина, по которой сборная Англии по футболу одерживает победы на Чемпионате мира по футболу 2026. Об этом пишет Need To Know.

Знаменитый израильский фокусник Ури Геллер, который прославился умением сгибать ложки «силой мысли», заявил, что англичане побеждают, потому что он посылает им позитивную энергию. По словам Геллера, именно он снял с форварда англичан Гарри Кейна проклятие, которое наложил на него колдун Нана Кваку Бонсам из Ганы.

«После истории с этим колдуном я постоянно помогаю Англии. Я не чудотворец и не пророк, но я посылаю команде позитивную энергию, вибрации оптимизма, вселяю в них надежду и веру в свои силы, — заявил Геллер. — Я уверен, что Англия может объединиться с болельщиками и стать непобедимой».

Иллюзионист также сказал, что проклятие Бонсама могло повлиять на Кейна, потому что футболисты обычно очень суеверны. «Я опасался, что Гарри выйдет на поле в страхе, поэтому решил противостоять проклятию этого ведьмака. Я никогда не использовал свои ментальные способности во зло», — сказал Геллер.

1 июля сборная Англии обыграла сборную Конго со счетом 2:1. Оба гола англичан забил Гарри Кейн.

Ранее Ури Геллер заявил, что видел замороженных инопланетян в секретном американском бункере. По словам фокусника, пришельцев ему показал Вернер фон Браун.