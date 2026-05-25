Ури Геллер рассказал о замороженных инопланетянах в секретном бункере

00:31, 25 мая 2026

Ури Геллер рассказал о хранящихся в секретном бункере замороженных пришельцах
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Знаменитый израильский иллюзионист Ури Геллер заявил, что видел замороженных инопланетян в секретном американском бункере. Об этом сообщает Daily Star.

В интервью изданию фокусник, который прославился умением сгибать ложки «силой мысли», ответил на вопрос, верит ли он в пришельцев из космоса. «Верю ли? Да ладно, я видел останки инопланетян 50 лет назад. Хотите верьте, хотите нет, но показал мне их Вернер фон Браун — немецкий ученый-нацист. Он еще фотоаппарат Zeiss мне подарил», — рассказал Геллер.

По словам иллюзиониста, фон Браун отвел его в некий бункер, где глубоко под землей в огромном холодильнике хранились тела пришельцев, замороженные в стеклянных кубах. Геллер также отметил, что многие из инопланетян, которых он якобы видел, были ранены. «Конечно, я верю в пришельцев. Посмотри, что теперь говорит Дональд Трамп, с которым я знаком более 50 лет», — подытожил фокусник.

Ранее Геллер заявил, что власти США привлекли его к осмотру гигантского корабля инопланетян в Южной Корее. НЛО якобы был настолько большим, что американские инженеры не могли сдвинуть его с места.

