Пригожин жестко ответил на вопрос о разводе с Валерией

Продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на вопросы журналистов о разводе с певицей Валерией

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об отношениях с певицей Валерией на фоне слухов о расставании звездной пары. Его слова приводит Общественная служба новостей (ОСН).

Пригожин эмоционально отреагировал на вопросы журналистов о возможном разводе. Он рассказал, что в социальных сетях и СМИ распространяется все больше ложной информации.

«Я не понимаю, кому нужно плодить эти слухи. Кто-то специально нас хочет развести, кому-то нечего делать», — заявил Пригожин.

Продюсер отметил, что он теперь бросает трубку сразу, как только слышит об этой теме.

Ранее сама Валерия ответила на слухи о разводе с Пригожиным.