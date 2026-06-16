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15:47, 16 июня 2026Культура

Пожелавшей вернуться в Россию звезде «Мэри Поппинс» предрекли повышенный спрос

Кинокритик Голубчиков: Актрису Наталью Андрейченко ждет много ролей в России
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко получит множество предложений от кинопродюсеров в России. Об этом заявил кинокритик Александр Голубчиков, его слова приводит «Газета.Ru».

Голубчиков подчеркнул, что звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» прекрасно выглядит. Кроме того, зрители хорошо помнят ее по семейному и детскому кино.

«Поскольку у нас сейчас акцент на семейное кино, уверен, что найдутся желающие привлечь Андрейченко в свои проекты», — отметил критик. По его словам, предложений у актрисы будет много, что поспособствует ее переезду из Мексики.

Актриса переехала в США в начале 1990-х, в 2005 году вернулась в Россию, а с 2012-го преимущественно проживает в Мексике. Осенью 2024 года в одном из интервью она сообщила, что готова вернуться на Родину ради хорошей роли и гордится тем, что она русская. В июне 2026-го на кинофестивале в Сочи Андрейченко со сцены попросила предоставить ей работу в РФ.

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