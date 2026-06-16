В российском регионе эвакуируют жителей из-за угрозы затопления

На Кубани в хуторе Урма и селе Гвардейском готовятся к эвакуации из-за риска затопления

В Краснодарском крае жители хутора Урма и села Гвардейского готовятся к эвакуации из-за разлива реки Кубань. Об этом сообщила администрация Крымского района.

Вода из протока реки в районе хутора Западного продолжает поступать на сельхозземли и подходить к населенным пунктам. Для их защиты проведены земляные работы, воду продолжают откачивать мощными насосами.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) действует на территории всего Крымского района региона. Подтопленными оказались хутор Западный и СНТ «Йодник». В зоне риска находятся населенные пункты Троицкого, Кеслеровского, Киевского и Южного сельских поселений.

Из-за разлива реки Кубань эвакуировали хутор Западный, село Гвардейское, хутор Урма и СНТ «Йодник».

