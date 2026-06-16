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07:58, 16 июня 2026Экономика

Режим ЧС объявили в российском регионе

В Крымском районе Кубани ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

В Крымском районе Кубани ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за прорыва временной дамбы и разлива реки. Об этом объявила администрация российского региона в своем Telegram-канале.

«В Крымском районе введен режим "Чрезвычайная ситуация" на территории всего муниципалитета. Такое решение приняли члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое провел временно исполняющий полномочия главы Крымского района Станислав Казанжи», — говорится в публикации.

Вода в районе хутора Западного Троицкого сельского продолжает заливать поля и приближаться к населенным пунктам. Подтопленными оказались хутор Западный и СНТ «Йодник». В зоне риска находятся населенные пункты Троицкого, Кеслеровского, Киевского и Южного сельских поселений.

По последним данным, ширина прорыва дамбы достигает 100 метров. Власти уже обсудили варианты ремонта плотины. Однако окончательное решение примут после экспертизы и работы проектировщиков.

Ранее из-за разлива реки Кубань эвакуировали хутор Западный, село Гвардейское, хутор Урма и СНТ «Йодник».

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