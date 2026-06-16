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Силовые структуры
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15:59, 16 июня 2026Силовые структуры

В российском регионе накрыли обеспечивавшую работу украинских кол-центров сеть

В Крыму пресекли деятельность группы, обеспечивавшей работу украинских кол-центров
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Крыму пресекли деятельность группы, обеспечивавшей работу украинских кол-центров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 274.3 («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2024 года по 2026 год фигуранты, действуя по указанию неизвестных лиц, обеспечивали работу сим-боксов, которые использовались для массовых телефонных атак на граждан России с целью хищения денежных средств.

Для этого обвиняемые прибыли в Крым и арендовали квартиры, где размещали оборудование. Таким образом, они создали условия для дистанционной работы кол-центров на территории Украины.

В рамках следствия были изъяты сим-банки, сим-боксы, мобильные телефоны и другое оборудование. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и иных соучастников.

Ранее сообщалось, что в России выявили обслуживающего мошеннические кол-центры подростка.

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