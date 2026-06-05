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Силовые структуры
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14:18, 5 июня 2026Силовые структуры

В России выявили обслуживающего мошеннические кол-центры подростка

Во Владимире арестовали подростка, обслуживающего мошеннические кол-центры
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Во Владимире арестовали подростка, обслуживающего мошеннические кол-центры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 274.3 («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика, совершенное организованной группой») УК РФ.

По данным следствия, в феврале 16-летний подросток в поисках заработка просматривал объявления в одном из мессенджеров. Там он откликнулся на предложение и стал участником преступной группы, которая обеспечивала установку и функционирование sim-боксов, при помощи которых мошенники из-за границы могли совершать обзвоны россиян.

С марта обвиняемый перемещался по различным городам, где получал оборудование от курьеров, приобретал необходимые устройства и устанавливал в арендованных квартирах, в том числе в Москве, Смоленске, Иваново, Костроме. Для конспирации адреса постоянно менялись. Кураторы приобретали ему билеты и выплачивали денежное вознаграждение.

В мае он установил sim-боксы во Владимире. Подростка задержали при въезде в город сотрудники правоохранительных органов. При нем был чемодан с техникой, необходимой для работы боксов, который изъят следствием.

Он признал вину, подробно рассказал об обстоятельствах участия в преступной деятельности и используемом техническом оборудовании. По ходатайству следователя СК на время расследования несовершеннолетний заключен судом под стражу.

Ранее сообщалось, что в российском городе выявили кол-центр мошенников.

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