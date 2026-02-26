Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 26 февраля 2026Из жизни

Ури Геллер рассказал о тайном путешествии к гигантскому кораблю пришельцев

Иллюзионист Ури Геллер рассказал об осмотре им гигантского НЛО в Южной Корее
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Ilia Yefimovich / dpa / Globallookpress.com

Знаменитый израильский иллюзионист Ури Геллер заявил, что власти США привлекли его к осмотру гигантского корабля пришельцев в Южной Корее. Об этом пишет Daily Star.

По словам Геллера, он долгое время скрывал эту информацию, так как получал угрозы от таинственных организаций, которые требовали, чтобы он держал язык за зубами. Тем не менее всемирно известный сгибатель ложек решил бесстрашно рассказать об увиденном много лет назад. Геллер утверждает, что его доставили на вертолете армии США в некую особо охраняемую зону в Южной Корее, где находился «огромный инопланетный корабль».

Эта зона, если верить Геллеру, круглосуточно охраняется южнокорейскими и американскими войсками. Задачей иллюзиониста якобы был осмотр тайных тоннелей, которые спецслужбы Северной Кореи прорыли, чтобы добраться до космического корабля. По словам Геллера, НЛО был настолько огромен, что инженеры американской армии не могли сдвинуть его с места. Кроме того, Геллера попросили изучить «таинственную энергию», которая исходила от камней вокруг корабля. При это Геллер не раскрыл, когда все это происходило, где именно в Корее лежит НЛО и какими были результаты его исследования.

Материалы по теме:
Разведчик впервые рассказал о секретной программе США по изучению НЛО. Он заявил, что власти укрывают корабли пришельцев
Разведчик впервые рассказал о секретной программе США по изучению НЛО.Он заявил, что власти укрывают корабли пришельцев
27 июля 2023
Зловещая тишина Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
Зловещая тишинаИнопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
5 сентября 2019
Тайная угроза Американцы запустили новый сверхсекретный проект. Он раскроет загадку летающих тарелок
Тайная угрозаАмериканцы запустили новый сверхсекретный проект. Он раскроет загадку летающих тарелок
2 июня 2019

После того как иллюзионист опубликовал пост с рассказом о своем путешествии в социальных сетях, многие подписчики обвинили его во лжи и попытке получить 15 минут славы на фоне информации о скором раскрытии президентом США Дональдом Трампом правды о внеземной жизни. Другие поверили в слова Геллера.

Израильтянин прославился в 1970-х годах умением сгибать ложки «силой мысли». Он также утверждает, что обладает экстрасенсорными способностями и может исцелять людей и продлевать их жизни. Профессиональные иллюзионисты и научные скептики много раз ловили Геллера на лжи и использовании во время фокусов ложек, сделанных из специального сплава.

Ранее Ури Геллер заявлял, что межзвездный объект 3I/ATLAS является кораблем пришельцев. Он отметил, что инопланетяне пришли в Солнечную систему с миром.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    Ури Геллер рассказал о тайном путешествии к гигантскому кораблю пришельцев

    Береговая охрана США отказалась комментировать инцидент с катером у берегов Кубы

    Военкомы отобрали у украинца велосипед

    Родственники пленных солдат ВСУ попросили их не возвращаться домой

    Десантники США захотели больше техники для Арктики

    В России призвали разобраться с фразой о «четырех миллионах доносов»

    ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok