07:01, 15 декабря 2025

Знаменитый сгибатель ложек описал обитателей летящего к Земле «корабля пришельцев»

Фокусник Ури Геллер: Инопланетяне с 3I/ATLAS пришли с миром
Алиса Дмитриева
Фото: Ina Fassbender / Reuters

Знаменитый израильский фокусник Ури Геллер, который прославился умением сгибать ложки «силой мысли», заявил, что межзвездный объект 3I/ATLAS является кораблем пришельцев. Он также описал его обитателей, сообщает Daily Star.

В интервью изданию Геллер, заявил, что инопланетяне, которые, по его мнению, летят к Земле на 3I/ATLAS, пришли, чтобы спасти человечество от катастрофы. «Эти инопланетяне пришли с миром. Человечество находится на грани самоуничтожения, потому что все делают ядерные бомбы. Единственное, что может спасти нас от рукотворной катастрофы — это пришельцы», — заявил 77-летний иллюзионист.

Он также предположил, что визит обитателей 3I/ATLAS не будет похож на кадры из фильмов про злых пришельцев. По мнению Геллера, гости из иного мира могут пролететь мимо Земли и оставить людям некий дар, смысл которого те не сразу разгадают.

В декабре 2024 года Геллер раскрыл миссию загадочных НЛО, который в последнее время часто замечают над военными базами в США и Великобритании. Он заявил, что пришельцы хотят похвастаться перед землянами своими технологиями.

