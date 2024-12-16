Знаменитый сгибатель ложек раскрыл миссию инопланетных кораблей на земле

Ури Геллер назвал НЛО над военными базами США предупреждением от пришельцев

Знаменитый израильский иллюзионист и самопровозглашенный экстрасенс Ури Геллер раскрыл миссию загадочных НЛО, который в последнее время часто замечают над военными базами в США и Великобритании. Об этом пишет Daily Star.

Геллер, который прославился на весь мир умением сгибать ложки «силой мысли», заявил, что неопознанные объекты являются инопланетными кораблями и появляются с конкретной целью.

По его мнению, представители внеземной цивилизации посылают на Землю аппараты специально для того, чтобы их заметили. Геллер считает, что пришельцы хотят похвастаться перед землянами технологиями, которые он назвал «превосходящими все человеческие представления». «Друзья, это — демонстрация силы! Предупреждение, что тот, кто управляет этими кораблями, обладает гораздо более совершенными технологиями, чем мы, и может легко игнорировать все наши правила», — написал Геллер.

Иллюзионист высмеял предположения, что НЛО являются иранскими беспилотниками, и отметил, что американские военные «неспособны ничего сделать с ними».

Британский уфолог раскрыл загадку НЛО, появившегося над аэропортом города Манчестер в июне. По его мнению, объект прилетел в авиагавань из ближайшего чайнатауна.

