Уфолог раскрыл загадку таинственного НЛО «размером с автомобиль»

Таинственный НЛО над британским аэропортом оказался китайским фонариком

Британский уфолог раскрыл загадку НЛО, появившегося над аэропортом города Манчестер в июне. Об этом сообщает Daily Star.

Кадры с таинственным объектом сферической формы начали распространяться в социальных сетях в конце ноября. В одном из роликов видно, как объект «размером с автомобиль» завис над взлетно-посадочной полосой среди самолетов. Интернет-сообщество и СМИ принялись обсуждать, что он собой представлял.

Вскоре к дискуссии подключился уфолог Марк Кристофер Ли. Он заявил, что изучает появления загадочных беспилотников над военными базами в Великобритании, и это «точно один из них». Однако 9 декабря Ли в беседе с Daily Star признал, что был неправ. «Ранее я расследовал этот случай, и думал, что он связан с шарами и дронами, которые люди видят по всему миру (особенно в США и Великобритании). Но после анализа множества фото и видео я практически убежден, что это синий китайский фонарик», — сказал уфолог.

Он отметил, что в Манчестере большая китайская диаспора и даже есть настоящий чайнатаун. Скорее всего, в июне там отмечали некий праздник, один из крупных фонариков улетел и появился в аэропорту. Ли также напомнил, что именно китайские фонарики стали причиной множества мнимых наблюдений НЛО по всему миру.

При этом уфолог убежден, что проблема, связанная с неопознанными объектами над военными базами, действительно существует.

Ранее американский военный заявил о визитах инопланетян на базы с ядерным оружием. По его словам, «странные инциденты» с участием НЛО якобы происходят над военными базами по всему миру.

