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16:54, 26 июня 2026Спорт

Проклявший Кейна на ЧМ ганский шаман пообещал вернуть Россию на международные турниры

Проклявший Кейна ганский шаман Бонсам пообещал вернуть Россию на международные турниры
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Nana Kwaku Bonsam / YouTube

Шаман из Ганы Нана Кваку Бонсам, проклявший форварда сборной Англии Харри Кейна на чемпионате мира — 2026, пообещал вернуть Россию на международные турниры. Об этом сообщает Odds.ru.

«Я постараюсь сделать все возможное, приложить все усилия, чтобы сделать что-то, благодаря чему с российской сборной тоже смогли бы снять запрет, дисквалификацию», — заявил колдун. Он также добавил, что очень любит президента России Владимира Путина и распечатал его фотографию.

Ранее Бонсам проклял Кейна. «Я не желаю ему серьезной травмы. Будет достаточно лишь того, что остановит его против моей страны. Я сделаю свою работу, чтобы помочь Гане», — заявил колдун.

Матч англичан с ганцами прошел 24 июня. Игра завершилась со счетом 0:0.

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