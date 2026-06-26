Проклявший Кейна ганский шаман Бонсам пообещал вернуть Россию на международные турниры

Шаман из Ганы Нана Кваку Бонсам, проклявший форварда сборной Англии Харри Кейна на чемпионате мира — 2026, пообещал вернуть Россию на международные турниры. Об этом сообщает Odds.ru.

«Я постараюсь сделать все возможное, приложить все усилия, чтобы сделать что-то, благодаря чему с российской сборной тоже смогли бы снять запрет, дисквалификацию», — заявил колдун. Он также добавил, что очень любит президента России Владимира Путина и распечатал его фотографию.

Ранее Бонсам проклял Кейна. «Я не желаю ему серьезной травмы. Будет достаточно лишь того, что остановит его против моей страны. Я сделаю свою работу, чтобы помочь Гане», — заявил колдун.

Матч англичан с ганцами прошел 24 июня. Игра завершилась со счетом 0:0.