Колдун из Ганы проклял футболиста сборной Англии перед матчем команд на ЧМ-2026

Колдун из Ганы проклял игрока сборной Англии Харри Кейна перед матчем команд на ЧМ-2026

Колдун из Ганы Нана Кваку Бонсам проклял форварда сборной Англии Харри Кейна перед матчем команд на чемпионате мира (ЧМ) 2026 года. Об этом он сообщил Daily Star.

Бонсам отметил, что собирается остановить игрока англичан. «Я не желаю ему серьезной травмы. Будет достаточно лишь того, что остановит его против моей страны. Я сделаю свою работу, чтобы помочь Гане», — заявил колдун.

Встреча второго тура группового этапа ЧМ-2026 между Англией и Ганой пройдет 23 июня. В первых матчах на турнире обе команды одержали победы.

На чемпионате мира 2014 года Гана играла в группе с Португалией, США и Германией. Незадолго до старта турнира форвард португальцев Криштиану Роналду получил травму, ответственность за которую взял на себя Бонсам. Нападающий успел восстановиться к матчу с Ганой (2:1) и отметился забитым мячом.