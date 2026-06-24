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01:12, 24 июня 2026Спорт

Сборные Англии и Ганы сыграли вничью в матче ЧМ-2026

Сборные Англии и Ганы не забили друг другу ни одного мяча в матче ЧМ-2026
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Tim Groothuis / Witters Sport via USA TODAY Sports / Reuters

Сборные Англии и Ганы сыграли вничью в матче ЧМ-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команды не забили друг другу ни одного мяча. Встреча прошла в Фоксборо.

Таким образом, после двух матчей сборные Англии и Ганы набрали по четыре очка и расположились на первых двух строчках группы L. Англичане в заключительном туре группового этапа чемпионата мира 28 июня сыграют с командой Панамы, а сборная Ганы встретится с хорватами.

Ранее стало известно, что перед матчем с Англией шаман из Ганы Нана Кваку Бонсам проклял форварда англичан Харри Кейна. «Я не желаю ему серьезной травмы. Будет достаточно лишь того, что остановит его против моей страны. Я сделаю свою работу, чтобы помочь Гане», — заявил колдун.

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