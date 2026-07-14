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01:13, 14 июля 2026Мир

«Прямо сейчас им крепко надирают задницы». Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране

NYT: Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Shawn Thew / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране. Об этом сообщает The New York Times.

В письме, направленном лидерам Конгресса в пятницу... президент написал, что 7 июля американские войска нанесли «оборонительные удары по целям внутри Ирана»

The New York Times

США возобновили удары по Ирану в ночь на 8 июля. Как заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), они стали ответом на атаки в Ормузском проливе. Действия Тегерана были названы нарушением режима прекращения огня. На следующие сутки волна ударов повторилась, цели включали, в том числе, береговые радары, противокорабельные ракетные позиции и системы противовоздушной обороны (ПВО).

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23 июня 2026

Трамп похвастался «надиранием задницы» Ирану

Американский лидер заявил, что Соединенные Штаты Америки «надирают задницу» Ирану.

Прямо сейчас им [иранцам] крепко надирают задницы

Дональд Трамппрезидент США

По словам главы Белого дома, иранцы — «скверные» люди. Президент США призвал поверить ему в этом, поскольку он нечасто говорит такое.

Позднее Трамп анонсировал, что США во вторник, 14 июля, намерены нанести очень сильные удары по Ирану. Политик также допустил, что Вашингтон может ликвидировать представителей иранских властей.

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США берут под свой контроль Ормузский пролив

США берут под свой контроль Ормузский пролив в качестве новой меры против Ирана, заявил Трамп.

Мы забираем контроль над проливом и, видимо, будем им управлять. Мы станем стражами пролива. Возможно, ангелами-хранителями. И нам нужна компенсация за это

Дональд Трамппрезидент США

США будут взимать 20 процентов со всех перевозимых через Ормузский пролив грузов, уточнил глава Белого дома.

Трамп также добавил, что США и Иран провели переговоры 12 июля и пришли к договоренностям. По его словам, они сорвались, так как Тегеран потребовал поправки к соглашению.

В Тегеране в свою очередь заявили, что не позволят США вмешиваться в управление Ормузским проливом. Об этом заявил центральный штаб вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия». «Мы ни при каких обстоятельствах не позволим США вмешиваться в вопросы управления Ормузским проливом», — говорится в заявлении штаба.

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