Трамп похвастался «надиранием задницы» Ирану

Трамп: Прямо сейчас Ирану «крепко надирают задницу»

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки «надирают задницу» Ирану. Такое заявление прозвучало в его телефонном разговоре с телеканалом Fox News.

«Прямо сейчас им [иранцам] крепко надирают задницы», — сказал он.

По словам главы Белого дома, иранцы — «скверные» люди. Президент США призвал поверить ему в этом, поскольку он нечасто говорит такое.

Ранее Трамп заявил, что США берут под свой контроль Ормузский пролив в качестве новой меры против Ирана. Американский лидер также добавил, что США и Иран провели переговоры 12 июля и пришли к некоторым договоренностям.

9 июля глава США назвал иранских лидеров «мразью» и «больными» людьми. Он подчеркнул, что иметь дело с иранским руководством — это пустая трата времени, поскольку они лжецы.