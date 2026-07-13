Трамп назвал размер платы за проход Ормузского пролива

Трамп: США будут взимать 20 процентов со всех перевозимых через Ормузский пролив грузов

США будут взимать 20 процентов со всех перевозимых через Ормузский пролив грузов. Размер платы за проход через транспортную артерию на Ближнем Востоке назвал американский президент Дональд Трамп. Об этом он написал на личной странице в Truth Social.

По словам лидера страны, Ормузский пролив открыт и останется открытым — с Ираном или без него. Однако американская сторона установит блокаду для судов Ирана или его клиентов, не давая им пользоваться маршрутом.

«Соединенные Штаты Америки с этого момента будут именоваться "Хранителем Ормузского пролива", но в этом качестве, и в интересах справедливости, им будут возмещаться расходы по ставке 20 процентов со всех перевозимых грузов на покрытие любых и всех затрат, необходимых для выполнения задачи по обеспечению безопасности и охраны этого крайне нестабильного региона мира», — объяснил Трамп.

В Тегеране в свою очередь заявили, что не позволят США вмешиваться в управление Ормузским проливом. Об этом заявил центральный штаб вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбиял». «Мы ни при каких обстоятельствах не позволим США вмешиваться в вопросы управления Ормузским проливом», — говорится в заявлении штаба.