Россиянин описал отношение иностранок к флирту словами «где-то меня бы за это ударили»

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, описал отношение иностранок к флирту словами «где-то меня бы за это ударили». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

Он рассказал, что спрашивал у женщин в пяти странах, где граница между флиртом и домогательством. По его словам, все ответы отличались друг от друга. Так, отсутствие комплимента в адрес красивой женщины в Италии воспримут за невежливость. Так ему сказала местная женщина на рынке Флоренции.

В Швеции он пересказал эту историю своей соседке по квартире. Она удивилась и назвала это street harassment (уличные домогательства). «Я сидел и думал: обе убеждены. Обе искренни. И обе правы — внутри своей системы координат», — заметил автор блога.

«Привлекательный уверенный мужчина — это флирт. Непривлекательный неуверенный — уже неприятно», — такой ответ путешественнику дала соотечественница в Москве. Также он попробовал сделать комплимент женщине в книжном магазине Токио. Она восприняла это как неловкость. «Зависит от места. В баре — флирт. На улице — странно. В книжном — очень странно», — призналась японка.

Ранее россиянка побывала в Мексике и позавидовала местным женщинам. По ее словам, у них полностью отсутствует стеснение за собственное тело.

