Россиянка побывала в Мексике и позавидовала местным женщинам

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и позавидовала местным женщинам. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор материала рассказала, что сразу обратила внимание на отсутствие стеснения из-за собственного тела у мексиканок. Независимо от веса, они носят короткие шорты, топы, оголяющие живот, открытые купальники. «Такое ощущение, что комплексы сюда просто не завезли», — объяснила она.

При этом в России Ершовой часто приходилось слышать требования похудеть или носить подобающую одежду. В то же время в Мексике на «пышных» женщин никто не показывает пальцем, заверила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала три популярных в России продукта фразой «в Мексике стали роскошью». Соотечественница призналась, что во время поездки особенно соскучилась по шоколаду.