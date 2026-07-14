Хуситы пригрозили перекрыть еще один пролив и сделать нефть по 200 долларов

Представители йеменского радикального движения «Ансар Аллах» (хуситы) пригрозили перекрыть еще один пролив — Баб-эль-Мандебский, и сделать нефть по 200 долларов за баррель. Об этом сообщает агентство Fars.
Член политического бюро движения Мухаммед аль-Фарх дал понять, что страна намерена закрыть пролив.
«Баб-эль-Мандеб станет единым с Ормузским проливом, и цена на нефть достигнет 200 долларов», – заявил он.
Ранее центральный штаб вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» заявил, что Тегеран не позволит США вмешиваться в управление Ормузским проливом.